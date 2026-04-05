Первые минуты после пожара в калининградском ТЦ попали на видео

Опубликовано видео с эвакуацией людей из горящего ТЦ «Гиант» в Калининграде

В Калининграде сняли на видео первые минуты после возникновения пожара в торговом центре (ТЦ) «Гиант». Видео опубликовал Telegram-канал «Инцидент Калининград».

На видео попало, как люди эвакуируются из здания по лестнице. Некоторые из них несут на руках детей. Кроме того, на кадрах громко плачет ребенок.

Ранее сообщалось, что в результате возгорания в калининградском ТЦ пострадали трое человек. В частности, сотрудница магазина сломала ногу, а у посетительницы ТЦ диагностировали отравление угарным газом. Площадь пожара превысила тысячу квадратных метров.

Пожар вспыхнул в торговом центре в воскресенье, 5 апреля. Огнем охватило несколько этажей «Гианта» и припаркованные рядом автомобили.