11:16, 6 апреля 2026

В Роскомнадзоре заявили о выросшей в десятки раз из-за Telegram нагрузке

Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Роскомнадзор заявил, что из-за сообщений о возможной блокировке мессенджера Telegram в России нагрузка на его сервисы выросла. Комментарий ведомства передает РИА Новости.

В Роскомнадзоре подчеркнули, что на фоне сообщений об ограничении работы платформы усилилась интенсивность кибератак. «Так, после появления в СМИ сообщений о возможном полном ограничении работы мессенджера Telegram нагрузка на ресурсы Роскомнадзора выросла в десятки раз», — отметили представители ведомства.

В частности, рассказали специалисты Роскомнадзора, с 26 февраля по 4 марта было зафиксировано 949 кибератак в неделю, тогда как обычно их совершалось около 350.

Ранее в Роскомнадзоре опровергли сообщения о том, что у ведомства возникли проблемы с блокировкой интернет-ресурсов из-за ограничений Telegram. Информацию о том, что ведомство столкнулось с перегрузкой оборудования, в Роскомнадзоре сочли недостоверной.

О том, что работу мессенджера в России ограничивают, стало известно в феврале. Уточнялось, что Telegram не исполняет российские законы.

