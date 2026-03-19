В Роскомнадзоре опровергли сообщение о проблемах из-за Telegram

Роскомнадзор опроверг информацию о проблемах с блокировкой интернет-ресурсов

Роскомнадзор опроверг сведения о том, что ведомство испытывает проблемы с блокировкой интернет-ресурсов из-за замедления мессенджера Telegram. Комментарий ведомства приводит «Газета.Ru».

«Информация не соответствует действительности», — заявили представители Роскомнадзора.

Ранее издание Forbes, ссылаясь на источники в телекоммуникационной отрасли, сообщило, что Роскомнадзор столкнулся с перегрузкой оборудования в том числе из-за замедления Telegram. Утверждалось, что устройства, которые ведомство использовало для фильтрации трафика, перестали справляться из-за возросшей нагрузки.

До этого Роскомнадзор сделал заявление о Telegram. В ведомстве подчеркнули, что мессенджер по-прежнему не исполняет российское законодательство.

О том, что работу Telegram в России ограничивают, стало известно в феврале. Отмечалось, что платформа не выполняет требования российских законов.