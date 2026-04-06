В России объяснили удары по энергетике Украины

Депутат Колесник объяснил удары по энергетике Украины работой украинского ВПК

Военно-промышленный комплекс (ВПК) Украины, на котором делается оружие против Российской армии, работает на энергетике, по которой Россия наносит удар, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат объяснил цели российских атак.

«На этой энергетике работает военно-промышленный комплекс Украины, на котором делается оружие, которое применяется по нашим бойцам. Также есть объекты критической инфраструктуры, которые снабжают в том числе и железную дорогу. Сейчас мы стараемся обесточить эту дорогу. Ведь по этой железной дороге как раз занимаются подвозом [оружия], в том числе из недружественных нам стран», — рассказал Колесник.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что Вооруженные силы России нанесли удары по энергетике в четырех областях. По словам Зеленского, партнерам Украины необходимо вместе усиливать защиту неба и увеличивать процент сбиваемых дронов и ракет.