Бывший СССР
12:13, 6 апреля 2026

Зеленский прокомментировал ночные удары России

Зеленский: ВС РФ нанесли удары по энергетике в четырех областях
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по энергетике в четырех областях. Ночную атаку прокомментировал украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram.

«Были удары по энергетике в Черниговской, Сумской, Харьковской и Днепровской областях. Спасибо нашим службам, которые помогают на местах», — написал он.

По словам Зеленского, партнерам Украины необходимо вместе усиливать защиту неба, увеличивать процент сбиваемых дронов и ракет.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы (ВС) России нанесли удары по объектам инфраструктуры военных аэродромов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Минобороны РФ.

