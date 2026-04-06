В России осудили работавшего на иностранную разведку

В Московской области осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, мужчина занимался шпионажем в интересах иностранной разведки: он собирал и передавал информацию по их заданию. Эти данные могли быть использованы против безопасности России.

Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудник российского производства заработал три тысячи рублей и уголовное дело.