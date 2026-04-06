Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:23, 6 апреля 2026

В России осудили работавшего на иностранную разведку

В Московской области осудили мужчину за госизмену
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Московской области осудили мужчину за госизмену. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

Как установил суд, мужчина занимался шпионажем в интересах иностранной разведки: он собирал и передавал информацию по их заданию. Эти данные могли быть использованы против безопасности России.

Суд признал его виновным и приговорил к 17 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 300 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что сотрудник российского производства заработал три тысячи рублей и уголовное дело.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok