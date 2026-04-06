В российском регионе произошло землетрясение

EMSC: У побережья Чукотки произошло землетрясение магнитудой 5,1

У побережья Чукотки произошло землетрясение магнитудой 5,1 — такие подземные толчки считаются сильными. Внимание на стихийное бедствие в российском регионе обратил Европейско-средиземноморский сейсмический центр (EMSC).

Землетрясение было зафиксировано днем в понедельник, 6 апреля, в Восточно-Сибирское море. Эпицентр располагался в 335 километрах к северу от города Певек с населением около четырех тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров. О пострадавших и разрушениях в результате случившегося не сообщалось.

Ранее в апреле сопоставимое по силе землетрясение произошло у берегов Индонезии. Его магнитуду сейсмологи оценили в 5,4.