Знаменитые российские монастыри воссоздали в Minecraft

Знаменитые монастыри Вологодской области воссоздали в игре Minecraft

Знаменитые ансамбли Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, которые находятся в Вологодской области, воссоздали в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщается на сайте заповедника.

По словам гендиректора заповедника Юлии Веретновой, основные объекты отстроены в легендарной игре командой Team CIS, члены которой находятся в разных концах России. Инициаторами уникального проекта стали ученик РГГУ Николай Стоцкий и зеленоградский школьник Борис Грачев.

Известно, что строительство комплексов в игре заняло несколько месяцев. Каждый участник команды выбирал отдельный объект и детально исследовал его, чтобы уже потом начать его возведение в Minecraft. Россияне, как отмечается, смогли добиться высокой степени проработки и исторической достоверности.

«Мы хотели сделать большой подарок для Кириллова и для всей Вологодской области. Подобные проекты важны для репрезентации страны в игровом формате», — добавил напоследок один из членов Team CIS.

