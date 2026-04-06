Знаменитые российские монастыри воссоздали в Minecraft

Знаменитые монастыри Вологодской области воссоздали в игре Minecraft
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Изображение: Кирилло-Белозерский музей-заповедник

Знаменитые ансамбли Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей, которые находятся в Вологодской области, воссоздали в компьютерной игре Minecraft. Об этом сообщается на сайте заповедника.

По словам гендиректора заповедника Юлии Веретновой, основные объекты отстроены в легендарной игре командой Team CIS, члены которой находятся в разных концах России. Инициаторами уникального проекта стали ученик РГГУ Николай Стоцкий и зеленоградский школьник Борис Грачев.

Известно, что строительство комплексов в игре заняло несколько месяцев. Каждый участник команды выбирал отдельный объект и детально исследовал его, чтобы уже потом начать его возведение в Minecraft. Россияне, как отмечается, смогли добиться высокой степени проработки и исторической достоверности.

«Мы хотели сделать большой подарок для Кириллова и для всей Вологодской области. Подобные проекты важны для репрезентации страны в игровом формате», — добавил напоследок один из членов Team CIS.

В июле 2025 года также Сахалин оказался в «Симпсонах». Тогда по мультсериалу в формате заставки и в характерной стилистике местная жительница воссоздала виды острова.

