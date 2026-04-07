07:59, 7 апреля 2026

Бойцы ФСБ ликвидировали диверсантов ВСУ в ДНР

УФСБ по ДНР: В Константиновке уничтожены три диверсионные группы ВСУ
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Global Look Press

Антитеррористическое подразделение «Горыныч» Управления ФСБ России по Донецкой народной республики (ДНР) ликвидировало три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Константиновке. Об этом сообщает РИА Новости.

Противника удалось обнаружить с помощью дронов. В результате были уничтожены три группы, а также пункт управления БПЛА, с которых осуществлялись воздушные атаки на Горловку и Дзержинск.

Ранее в ФСБ назвали самые частые методы вербовки в ВСУ жителей ДНР. Противник активно втираются в доверие через общие интересы, например компьютерные игры, предлагает заработать, например сделать фотографии машин и следить за людьми, за что уже грозит ответственность. После активно используют шантаж. Часто ВСУ также шантажируют угрозами родственникам, проживающим на украинской территории.

