Очень дорогой метод лечения рака станет бесплатным для россиян. Что об этом нужно знать?

Онколог Масчан: CAR-T-терапия изменяет клетки пациентов для борьбы с раком

В России в программу обязательного медицинского страхования (ОМС) включили CAR-T-терапию — очень дорогой метод лечения рака, который заключается в создании «живых лекарств» для пациентов и может помочь тем, кого раньше считали безнадежно больными. Однако массовый доступ к этой технологии пока не обеспечен, а одна инфузия стоит миллионы рублей, рассказал «Ленте.ру» доктор медицинских наук, заместитель гендиректора НМИЦ ДГОИ имени Дмитрия Рогачева Михаил Масчан.

Что такое CAR-T-терапия

CAR-T-терапия — это клеточная терапия, в которой для лечения онкологических заболеваний используются генетически модифицированные Т-лимфоциты самого пациента. Сейчас к такой технологии врачи прибегают тогда, когда уже перепробованы все возможные варианты лечения — химиотерапия, таргетные препараты и облучение, — но заболевание все равно прогрессирует, рассказал Масчан.

Пациент, который проходит CAR-T-терапию, получает созданный специально для него биоинженерный продукт. Для его изготовления берут кровь человека, выделяют из нее Т-лимфоциты и с помощью вирусного вектора внедряют в них ген, который заставляет клетку распознавать опухоль и уничтожать ее. Полученные клетки размножают и замораживают — на весь процесс требуется несколько недель. Индивидуальный биоинженерный продукт вводят пациенту через капельницу внутривенно.

Это ракета со специальным наведением. В природе такого рецептора нет, мы создаем его в лаборатории. (...) Футуристическое в этом есть, конечно. Но причина, по которой за это платят огромные деньги, не в красивой биологии, а в эффективности Михаил Масчан онколог

Где перепрограммируются клетки пациентов? Существует два метода доставки «живого лекарства» пациенту: либо кровь человека везут на централизованное производство, которое может находиться в тысяче километров от места сбора биоматериала, либо специалисты разворачивают производство прямо в медицинских учреждениях. В России, по словам онколога Масчана, в основном развивается производство лекарства в госпиталях — площадки для перепрограммирования клеток уже есть в Москве и Самаре, также работу двух точек планируется запустить в Санкт-Петербурге. Чтобы закрыть текущую потребность российских пациентов (около 1000-2000 человек), достаточно пяти таких центров: каждая площадка способна производить 100-200 индивидуальных продуктов ежегодно.

Кому может помочь новая технология

По словам Масчана, еще три года назад никто не верил в эффективность CAR-T. Сейчас же у врачей есть объективные данные, которые показывают, что такая терапия работает. Например, она вызывает ответ организма у 80-90 процентов взрослых пациентов со злокачественными опухолями лимфатической системы, которые развиваются из-за мутировавших B-лимфоцитов — основных иммунных клеток. Ремиссия у половины из этих пациентов сохраняется в течение четырех-пяти лет, что в онкологии приравнивается к излечению.

Это пациенты, которые 10 лет назад были обречены на смерть. А сейчас четверо из десяти излечены. Это круто Михаил Масчан онколог

Кроме того, инновационный метод иммунотерапии может помочь пациентам с множественной миеломой — злокачественным онкологическом заболеванием крови, которое еще недавно считали неизлечимым. 30 процентов пациентов после однократного введения «живого лекарства» остаются в ремиссии на пять лет, рассказал Масчан.

Сколько стоит лечение

Сейчас несколько российских медицинских центров, которые получили разрешение Минздрава, могут проводить коммерческую терапию, рассказал Масчан.

Реальная стоимость процедуры на одного пациента в России составляет от шести до десяти миллионов рублей, что сопоставимо с годом терапии современными антителами

Так как массового доступа к такой терапии в России пока нет, некоторые пациенты отправляются за лечением в Китай, где CAR-T-терапия обойдется примерно в 100 тысяч долларов (то есть примерно 7,8 миллиона рублей по текущему курсу) против 400-700 тысяч долларов в Европе и США. Онколог объяснил, что спрос на такое лечение есть у пациентов с Дальнего Востока, которым проще съездить в Китай, чем в Москву.

«В Китае есть мировые лидеры с безупречной репутацией. А есть клиники с пониженной ответственностью, которые берут даже безнадежных пациентов, потому что это коммерция. Российские пациенты для них — деньги», — предупредил онколог, добавив, что технологического отрыва в этом вопросе у Китая нет, а результаты лечения у квалифицированных специалистов одинаковы во всем мире.

Сильно упростят и удешевят терапию, по словам Масчана, аллогенные (универсальные) CAR-T, которые можно заранее изготовить из клеток здоровых доноров, заморозить и хранить в клиниках — как обычное лекарство. Но проблема в том, что организм пациента отторгает чужеродные клетки, поэтому ученые ищут способы сделать такие CAR-T «невидимыми» для иммунной системы. Если это удастся, универсальные клетки можно будет применять для любого пациента без необходимости каждый раз брать его кровь.

CAR-T-терапия может помочь десяткам тысяч россиян

По оценке Масчана, сейчас в России в лечении с помощью CAR-T нуждаются от одной до двух тысяч пациентов с лимфомами и миеломой. Число тех, кому способно помочь перепрограммирование клеток, может быть больше, если ученые проведут клинические исследования и выявят, что терапия эффективна не только в третьей и четвертой линии лечения, но и на самом первом этапе лечения болезни.

Если сейчас счет идет на сотни пациентов, в первой линии их количество может вырасти до десятков тысяч

«Появляется терапия, которая эффективна в третьей, четвертой линии. То есть тогда, когда уже ничто не помогает. Если переместить ее в первую линию, может быть даже у избранных пациентов, — скорее всего, эффективность будет еще выше», — сказал Масчан, подчеркнув, что пока лишь доказано, что клеточное оружие работает именно у тех пациентов, которых еще несколько лет назад врачи отправляли домой умирать.

Чтобы доказать эффективность CAR-T на первых этапах лечения, нужно провести клинические исследования на двух группах пациентов — тех, кто получит стандарт помощи второй линии лечения, и тех, кто вместо этого пройдет CAR-T-терапию. Если при сравнении положительная динамика будет зафиксирована у тех, кто проходит лечение с помощью CAR-T, то число пациентов, которые будут нуждаться в такой терапии, кратно возрастет.

«То, что казалось фантастикой два-три года назад, сегодня уже в клинике»

В России, по мнению Масчана, есть технологическая готовность для открытия новых площадок по изготовлению «живых лекарств» для пациентов. У врачей, как он отметил, хорошее базовое образование, но проблема в том, что в России нет достаточного числа лабораторий, где работают с CAR-T, из-за чего развитие инновационного метода и его внедрение тормозится.

«Скорость изменений в биомедицине такова, что то, что казалось фантастикой два-три года назад, сегодня уже в клинике», — сказал онколог.

Ученые продолжают поиски новых технологий лечения и, как рассказал Масчан, разрабатывают мультиспецифичные клетки, которые нацелены сразу на несколько молекул на поверхности опухоли. Если обычные CAR-T-клетки запрограммированы воздействовать на одну конкретную молекулу на поверхности новообразования, то мультиспецифичные клетки распознают несколько молекул на опухоли одновременно, что увеличивает шансы на исчезновение рака.

Специалисты также разработали такие CAR-гены, которые напрямую доставляются в организм пациента и перепрограммируют T-клетки непосредственно внутри человека — такая технология получила название in vivo CAR. Как пояснил Масчан, вирусная частица, которую вводят пациенту, сама находит лимфоциты и изменяет их внутри организма. Первые результаты исследования такого варианта лечения уже опубликованы китайскими учеными.