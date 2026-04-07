Девять звезд шоу-бизнеса Турции задержали по делу о наркотиках

NTV: В Турции девять звезд шоу-бизнеса задержали по делу о наркотиках

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Стало известно о задержании девяти звезд турецкого шоу-бизнеса в Стамбуле. Об этом сообщил телеканал NTV.

Отмечается, что арест прошел в рамках крупной антинаркотической операции. Среди задержанных актер Ибрагим Челиккол, исполнители Мустафа Джеджели, Мелек Моссо, Симге Сагын и Бенгю. Также арестованы были модельер Сипахи Хаджисулейманоглу и продюсер Илькая Седжан.

Ранее турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по роли в сериале «Постучись в мою дверь», дала показания местной полиции по делу о наркотиках.