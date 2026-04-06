Бывший СССР
22:26, 6 апреля 2026

Двух украинцев задержали в ЕС за отправку посылок со взрывчаткой

Двух украинцев задержали в ЕС за отправку посылок со взрывчаткой
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: INQUAM Photos / Eduard Vinatoru / Reuters

Силовики задержали в Румынии двух граждан Украины, которые подозреваются в попытке отправки самодельных взрывных устройств (СВУ) через курьерскую службу. Об этом говорится в сообщении, распространенном Управлением по борьбе с организованной преступностью и терроризмом республики (DIICOT).

Уточняется, что обвиняемые проникли на территорию страны 14 октября прошлого года. Речь идет об отправке двух посылок с самодельными зажигательными устройствами. На следующий день их передали в офис международной курьерской компании.

Как показала экспертиза, устройства могли быть приведены в действие дистанционно. Обе посылки уничтожили.

2 апреля уголовное дело в отношении фигурантов направили в бухарестский апелляционный суд. Задержанным 23 и 24 года, оба являются гражданами Украины.

Ранее полиция Николаевской области Украины сообщила, что военный ВСУ отправил жене и детям посылку с взрывчаткой. В результате детонации женщина погибла.

    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    Российский хоккеист клуба НХЛ вышел на тренировку впервые с 2024 года

    На Западе заявили о пересечении Украиной опасной черты

    В Рунете произошел масштабный сбой

    Водителям напомнили о риске лишиться прав из-за кваса и конфет

    Человечество побило рекорд дальности полета от Земли

    Двух украинцев задержали в ЕС за отправку посылок со взрывчаткой

    Стала известна позиция Британии по помощи США в ударах по Ирану

    Раскрыта одна перемена в Зеленском

    Трампа призвали пойти на резкий шаг против России

    Все новости
