04:30, 7 апреля 2026

ФБР назвало опасность китайских приложений

ФБР призвало пользователей опасаться всех китайский приложений для смартфонов
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Stephane Mahe / Reuters

Федеральное бюро расследований (ФБР) США призвало пользователей удалить китайские приложения со своих смартфонов. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В ФБР заявили, что в настоящий момент большинство популярных приложений для смартфонов разрабатывается и поддерживается из Китая. Правоохранительное агентство призвало пользователей — в первую очередь, из США — удалить созданные в Китае приложения или хотя бы оценить их необходимость.

Представители ФБР назвали разработанные в Китае программы для смартфонов потенциально опасными и подчеркнули, что владельцы устройств должны оценивать риски при их использовании. Уточняется, что подобные программы «подпадают под действие обширных законов Китая о национальной безопасности», что в теории позволяет местным властям следить за пользователям.

Если приложение является незаменимым, то в агентстве призвали хотя бы ограничить его обширные права — например, отключить доступ к звонкам и SMS. В ФБР подчеркнули, что предупреждают пользователей на обеих платформах — и iOS, и Android.

В начале апреля Apple выпустила срочное обновление для своих смартфонов и призвала пользователей обновиться. Апдейт iOS 18.7.7 предназначен для владельцев старых устройств.

    Последние новости

    Приговоренный к пожизненному заключению участник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Он не стал дожидаться апелляции

    Поклонская высказалась о Путине

    США сбросили 100 мощных бомб при спасении летчика в Иране

    Врач предупредил о рисках ставшей популярной процедуры по увеличению пениса

    ФБР назвало опасность китайских приложений

    Кайли Дженнер показала откровенные фото в честь Пасхи

    Убийство пенсионера раскрыли спустя 26 лет в российском регионе

    Россия вошла в топ-10 по поставкам необычного продукта

    В США предрекли попытки ряда стран наладить диалог с Ираном

    В одной стране граждан попросили не заниматься публичным сексом на Пасху

    Все новости
