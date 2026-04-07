7 апреля 2026

Глава НАСА оценил шансы на встречу с внеземной жизнью

Глава НАСА Джаред Айзекман: У нас высокие шансы на встречу с внеземной жизнью
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Поиск внеземной жизни является одним из ключевых факторов при планировании миссий НАСА, заявил глава агентства Джаред Айзекман. Об этом сообщает издание The Guardian.

Айзекман объяснил, что один из главных вопросов, которым занимается НАСА, звучит так: «Одни ли мы во Вселенной?» Он утверждает, что поиск ответа на него заложен в каждом научном и исследовательском начинании агентства.

При этом Айзекман оговорился, что сам дважды побывал в космосе и не встретил там никаких инопланетян. По его словам, ничто не указывает на то, что они посещали Землю. Несмотря на это, шансы на встречу с внеземной жизнью кажутся ему высокими.

Но если подумать — у нас два триллиона галактик. Кто знает, сколько звездных систем в каждой из них? Я бы сказал, что шансы рано или поздно обнаружить нечто, указывающее на то, что мы не одни, довольно высоки

Джаред Айзекманглава НАСА
Материалы по теме:
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО. Почему в США помешались на сверхъестественном?
Пентагон тратит миллионы на поиски оборотней, а Конгресс обсуждает НЛО.Почему в США помешались на сверхъестественном?
8 ноября 2023
«Сибирские врата ада» стремительно растут. Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
«Сибирские врата ада» стремительно растут.Как они открылись и к чему может привести их увеличение?
11 июня 2024
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами. Что показали американские военные?
Пентагон открыл новый сайт про НЛО и выложил видео с неопознанными объектами.Что показали американские военные?
4 сентября 2023

Ранее невестка президента США Дональда Трампа Лара подтвердила его намерение публично раскрыть правду об НЛО и инопланетянах. Она заявила, что у американского лидера уже подготовлена речь на эту тему.

    Стало известно о возможном уходе с поста российского губернатора

    Осужденный в США россиянин попросил не выдавать его Украине

    В МИД раскрыли уровень контактов России и Венесуэлы

    Такер Карлсон предупредил о скорой «великой депрессии»

    Россиянка описала роды в Аргентине фразой «включили музыку и танцевали»

    53-летняя Кармен Электра снялась топлес в честь Пасхи и порадовала фанатов

    Раскрыт план Евросоюза против Венгрии

    В ВСУ приготовились к потере Донбасса

    Взрывы в небе над Парижем помешали сесть пассажирскому самолету

    В МИД предупредили о катастрофе в Иране «страшнее чернобыльской»

    Все новости
