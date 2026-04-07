Глава НАСА оценил шансы на встречу с внеземной жизнью

Глава НАСА Джаред Айзекман: У нас высокие шансы на встречу с внеземной жизнью

Поиск внеземной жизни является одним из ключевых факторов при планировании миссий НАСА, заявил глава агентства Джаред Айзекман. Об этом сообщает издание The Guardian.

Айзекман объяснил, что один из главных вопросов, которым занимается НАСА, звучит так: «Одни ли мы во Вселенной?» Он утверждает, что поиск ответа на него заложен в каждом научном и исследовательском начинании агентства.

При этом Айзекман оговорился, что сам дважды побывал в космосе и не встретил там никаких инопланетян. По его словам, ничто не указывает на то, что они посещали Землю. Несмотря на это, шансы на встречу с внеземной жизнью кажутся ему высокими.

Но если подумать — у нас два триллиона галактик. Кто знает, сколько звездных систем в каждой из них? Я бы сказал, что шансы рано или поздно обнаружить нечто, указывающее на то, что мы не одни, довольно высоки Джаред Айзекман глава НАСА

Ранее невестка президента США Дональда Трампа Лара подтвердила его намерение публично раскрыть правду об НЛО и инопланетянах. Она заявила, что у американского лидера уже подготовлена речь на эту тему.