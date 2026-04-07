Россиянам с небольшим доходом раскрыли способ накопить на ипотеку

Россияне могут накопить на ипотеку с программой долгосрочных сбережений

Ипотеку можно взять и с доходом ниже 80 тысяч рублей. Как накопить на первоначальный взнос при такой зарплате, агентству РИА Новости объяснил президент Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ) Сергей Беляков.

Скопить на первоначальный взнос по ипотеке можно с помощью программы долгосрочных накоплений. Воспользоваться ею могут все граждане вне зависимости от возраста и уровня дохода. К примеру, для оплаты обучения себе и детям, создания финансовой подушки после ухода на пенсию, путешествия или крупной покупки. Максимальный объем софинансирования составляет 36 тысяч рублей в год, такая сумма выплачивается в течение первых десяти лет участия в программе.

Для этого требуется отчислять по три тысячи рублей в месяц, если ваша зарплата не превышает 80 тысяч рублей, по шесть тысяч рублей в месяц при зарплате до 150 тысяч и по 12 тысяч рублей в месяц при зарплате свыше 150 тысяч. В таком случае даже с зарплатой менее 80 тысяч рублей за 15 лет можно скопить почти 2,3 миллиона рублей. Собственные вложения при этом составят 540 тысяч рублей. Таким образом, человек преумножит свой капитал более чем в четыре раза, подчеркнул Беляков. «Такой результат связан, в первую очередь, с участием государства, а также с эффектом сложного процента, когда на полученную прибыль тоже начисляется доход», — добавил президент ассоциации. С зарплатой от 80 до 150 тысяч рублей сумма накоплений составит 3,6 миллиона рублей при собственных вложениях в миллион рублей. С доходом свыше 150 тысяч рублей за 15 лет можно скопить 6,2 миллиона при собственных вложениях 2,1 миллиона.

При расчетах Беляков учитывает реинвестирование налоговых вычетов и ориентируется на среднюю доходность в 10 процентов при том, что последние два года показатель достигал 20 процентов. Для того чтобы получить обещанную выгоду, президент ассоциации советует не сбавлять темпов инвестирования и не изымать деньги раньше срока.

Ранее подсчитали, сколько необходимо зарабатывать, чтобы получить ипотеку на однушку в Москве. Для одобрения заявки зарплата заемщика должна начинаться от 460 тысяч рублей.