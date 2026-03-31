Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:29, 31 марта 2026

Размер зарплаты для покупки однушки в Москве подсчитали

Виктория Клабукова
СюжетЛьготная ипотека:

Фото: Мобильный репортер / АГН «Москва»

Для одобрения ипотеки на однокомнатную квартиру в Москве зарплата заявителя должна начинаться от 460 тысяч рублей. Такую сумму агентству РИА Новости назвал главный аналитик сервиса «Циан» Алексей Попов.

В реалиях сегодняшнего ипотечного рынка вероятность одобрения ипотеки при первоначальном взносе в размере 20 процентов и долговой нагрузке более 50 процентов крайне мала. На первичном рынке зарплата заемщика должна составлять не менее 458 тысяч рублей в месяц, а на вторичном — 394 тысяч. Так, если взять среднюю стоимость 37-метровой квартиры в московской новостройке (18 миллионов рублей) и среднюю стоимость аналогичного объекта в старом фонде (15,5 миллиона рублей), ежемесячный платеж по ипотеке со ставкой 19 процентов сроком на 30 лет составит 229 тысяч рублей для первички и 197 тысяч для вторички. Если заем оформлен по льготной программе, то платеж будет меньше, порядка 125 тысяч рублей.

При таких расходах на ипотеку зарплата заемщик, как считают банкиры, должен иметь в запасе более чем 200 тысяч рублей, что оплачивать коммунальные услуги, транспорт и при необходимости аренду. Однако в действительности заявителей с таким уровнем дохода немного, поэтому банки просят увеличить размер первого взноса, прежде всего на рынке готового жилья, где большая часть сделок проходит с большим первым взносом или с расчетом на быстрое погашение кредита.

Аналитики группы «Плюс» в свою очередь рекомендуют потенциальным ипотечникам сформировать до подачи заявления финансовую подушку в размере не менее 1,3 миллиона рублей для вторички и 1,8 миллиона для квартиры в новостройке. Эта сумма позволит покрыть платежи по ипотеке и базовые расходы как минимум на полгода.

Ранее специалисты оценили, сколько квартир в новостройках остаются нераспроданными в России. К концу февраля 2026 года их доля превысила половину от всей площади жилья в новостройках.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok