Бывший СССР
18:24, 7 апреля 2026

Казахстан и Грузия обсудили развитие звена коридора в обход России

Казахстан и Грузия обсудили развитие порта Поти, как части Среднего коридора
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская

Фото: Nikita Kryachko / Wikimedia

Казахстан и Грузия обсудили развитие терминала в порту Поти, как части Среднего коридора в обход России. Об этом сообщается в Telegram-канале казахстанского МИД.

Астана и Тбилиси будут развивать маршруты и портовую инфраструктуру в районах Каспийского и Черного морей. «Особое внимание было уделено проекту по запуску нового мультимодального терминала в грузинском порту Поти», — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что терминал станет важным звеном в логистической цепи «Среднего коридора». Ранее заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин в беседе с «Лентой.ру» рассказал, что основной целью его рекламирования является выстраивание маршрута из Китая в Европейский союз в обход России.

Средний коридор является транспортным и торговым маршрутом, соединяющим Китай и Евросоюз в обход территории России через страны Центральной Азии, Южного Кавказа и Турции. В начале апреля премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов объявил, о намерении Астаны подписать с Азербайджаном соглашение о развитии Среднего коридора. По его словам, это обусловлено нарастающей геополитической напряженностью.

