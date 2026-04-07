16:32, 7 апреля 2026Культура

Леди Гага отменила концерт из-за болезни

Певица Леди Гага отменила концерт в Монреале из-за ОРВИ в день выступления
Андрей Шеньшаков

Фото: Pilar Olivares / Reuters

Певица Леди Гага объявила об отмене своего концерт в Канаде из-за проблем со здоровьем. Об этом артистка написала в своем аккаунте в социальной сети Instagram (запрещена в России; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Известно, что 7 апреля Леди Гага должна была выйти на сцену спортивного комплекса Bell Centre в Монреале. По словам певицы, ей диагностировали респираторную инфекцию. Врач настоятельно порекомендовал артистке не выступать в ближайшее время, чтобы не ухудшить самочувствие.

«Чувствую себя очень плохо оттого, что подвела вас. Простите, кто уже строил планы на этот вечер и поддерживал меня. Я просто не смогу провести качественный концерт, которого вы заслуживаете», — написала она.

В ноябре 2025 года Леди Гага рассказала о тяжелой болезни. По словам артистки, работа над фильмом «Звезда родилась» привела к проблемам со здоровьем.

