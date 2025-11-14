Леди Гага рассказала о тяжелой болезни

Певица Леди Гага рассказала, что пережила тяжелую болезнь в 2017 году

Американская певица и актриса Леди Гага (настоящее имя — Стефани Джоанн Анджелина Джерманотта) рассказала о тяжелой болезни, которую она пережила в 2017 году. Ее слова прозвучали в интервью Rolling Stone.

По словам артистки, работа над фильмом «Звезда родилась» привела ее к «психотическому срыву». Отмечается, что в тот период Гага принимала стабилизаторы настроения из-за стресса. «Я снималась в "Звезде родилась" на литии», — призналась она.

Исполнительница отметила, что ей пришлось обратиться за психиатрической помощью в больницу. «Это было действительно страшно. Были моменты, когда я думала, что уже не смогу восстановиться. Мне повезло, что я осталась жива», — заявила она.

Гага уточнила, что чувствовала себя лучше только к церемонии вручения премии «Оскар» в 2019 году.

Ранее Леди Гага обошла исполнительницу Мадонну (полное имя — Мадонна Луиза Вероника Чикконе) и установила новый рекорд. Артистка попала в Книгу рекордов Гиннесса после концерта в Бразилии, комиссия признала мероприятие самым массовым выступлением — послушать Гагу пришли 2,5 миллиона зрителей.