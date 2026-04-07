Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:15, 7 апреля 2026

Москвичам предсказали арктическое вторжение

Синоптик Леус: Снежный покров пролежит в Москве до субботы
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Во второй половине нынешней недели в столичном регионе сформируется временный снежный покров, причиной которого станет арктическое вторжение. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Временный снежный покров высотой 1-3 сантиметра появится с столице в четверг, 9 апреля, и исчезнет уже в субботу, 11 апреля. В северных районах Подмосковья высота снега местами может достигать 5 сантиметров.

В воскресенье, 12 апреля, потеплеет: температура перешагнет 10-градусную отметку, далее воздух продолжит прогреваться и во второй половине следующей недели в столице и Подмосковье ожидается плюс 16-18 градусов.

Синоптик напомнил, что в 21 веке снежный покров в первую декаду апреля наблюдается примерно один раз в три года. При этом большинство (88 процентов) из этих случаев — это ситуации, когда снежный покров сохраняется после зимы и еще не сошел. Возвращение снежного покрова после полного схода зимнего было только в апреле 2025 года. Тогда поток холодного воздуха 6 апреля спровоцировал образование снежного покрова, который пролежал до 13 числа, на максимуме достигая высоты 16 сантиметров.

Ранее в управлении МЧС России по Москве жителей столицы предупредили о гололедице и налипании мокрого снега на провода.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok