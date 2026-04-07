Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
17:52, 7 апреля 2026Авто

Москвичам предсказали мокрый снег на проводах и гололедицу

В МЧС предупредили о риске увеличения количества ДТП из-за непогоды
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Москве ожидается непогода: отложение мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица. Об этом в Telegram-канале предупредили в главном управлении МЧС России по городу со ссылкой на синоптиков Росгидромета.

Период предупреждения — с 21 часа вторника, 7 апреля, до 10 часов среды, 8 апреля.

Возможны затруднения движения транспорта, увеличение числа дорожно-транспортных происшествий (ДТП), пробки на дорогах. Кроме того, жители столицы могут получить травмы. Также возможны повреждения линий электропередачи, автотранспорта и рекламных конструкций, а также падение деревьев.

Москвичам рекомендовали значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, избегать внезапных маневров — обгонов, перестроений и опережений, управляя автотранспортом в неблагоприятных погодных условиях. Рекомендуется парковать автомобиль вдали от деревьев.

Пешеходам, находясь на улице, следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями и не оставлять детей без присмотра.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предсказал, что в ближайшее время в Москве может вновь образоваться снежный покров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok