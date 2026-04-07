Муж и жена 10 месяцев продержали в рабстве пожилую няню своей дочери

Муж и жена 10 месяцев продержали в рабстве пожилую няню

Проживающих в Австралии мужа и жену из Малайзии судят за рабовладение. Об этом сообщает издание Mothership.

За решеткой оказались 44-летний Чи Кит Чонг и его 29-летняя жена Энджи Йе Линг Лиау. По данным следствия, мужчина познакомился в Малайзии с пожилой индонезийкой, которая служила пастором в церкви. Между ними установились близкие отношения, и в 2022 году Чонг пригласил женщину в Австралию в качестве няни для новорожденной дочери.

Вскоре он обвинил ее в потере корпоративной банковской карты и заявил, что она должна отработать долг. Фактически супруги продержали индонезийку в рабстве 10 месяцев. Чонг и его жена жестко контролировали жизнь женщины и жестоко наказывали ее за проступки. В частности, мужчина избивал индонезийку, лишал еды и не давал спать. Однажды, он ударил ее пылесосом, когда она уснула, делая ему массаж.

В 2022 году женщине удалось сбежать и подать заявление в полицию. Началось расследование, однако два года спустя индонезийки не стало. Тем не менее суд продолжил дело. Чонг отрицает вину. Он заявил, что подобрал женщину на улице и дал ей работу, а все травмы она получила случайно. Супругам грозит до 25 лет тюрьмы.

В марте 2025 года сообщалось, что судью ООН Лидию Мугамбе признали виновной в рабовладении. От ее действий пострадала женщина.