03:00, 7 апреля 2026

Муж и жена 10 месяцев продержали в рабстве пожилую няню своей дочери

Никита Савин
Фото: Tinnakorn jorruang / Shutterstock / Fotodom  

Проживающих в Австралии мужа и жену из Малайзии судят за рабовладение. Об этом сообщает издание Mothership.

За решеткой оказались 44-летний Чи Кит Чонг и его 29-летняя жена Энджи Йе Линг Лиау. По данным следствия, мужчина познакомился в Малайзии с пожилой индонезийкой, которая служила пастором в церкви. Между ними установились близкие отношения, и в 2022 году Чонг пригласил женщину в Австралию в качестве няни для новорожденной дочери.

Вскоре он обвинил ее в потере корпоративной банковской карты и заявил, что она должна отработать долг. Фактически супруги продержали индонезийку в рабстве 10 месяцев. Чонг и его жена жестко контролировали жизнь женщины и жестоко наказывали ее за проступки. В частности, мужчина избивал индонезийку, лишал еды и не давал спать. Однажды, он ударил ее пылесосом, когда она уснула, делая ему массаж.

Материалы по теме:
Скелет в шкафу Молодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
Скелет в шкафуМолодая танцовщица стала жертвой мужа-изменника. Тайну ее исчезновения не могли раскрыть десятки лет
4 апреля 2020
«Я хочу деньги» Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
«Я хочу деньги»Бизнесмен убил жену и хотел продать дочь. Его сгубила жадность и любовь к женщинам
13 апреля 2019

В 2022 году женщине удалось сбежать и подать заявление в полицию. Началось расследование, однако два года спустя индонезийки не стало. Тем не менее суд продолжил дело. Чонг отрицает вину. Он заявил, что подобрал женщину на улице и дал ей работу, а все травмы она получила случайно. Супругам грозит до 25 лет тюрьмы.

В марте 2025 года сообщалось, что судью ООН Лидию Мугамбе признали виновной в рабовладении. От ее действий пострадала женщина.

    Последние новости

    Приговоренный к пожизненному заключению участник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Он не стал дожидаться апелляции

    Отец Илона Маска сделал заявление о внешности россиян

    Раскрыта истинная цель заявлений Трампа об Иране

    Муж и жена 10 месяцев продержали в рабстве пожилую няню своей дочери

    Мужчины рассказали о самых неловких инцидентах во время секса

    В России жестко ответили на предложение Зеленского

    Женщина заказала картину с самой собой и рассорилась с родным братом

    В Казахстане возмутились ударами Украины по энергетике

    Названы главные причины стремления США к переговорам с Ираном

    Премьер Словакии подтвердил планы посетить Москву на День Победы

    Все новости
