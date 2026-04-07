07:30, 7 апреля 2026Интернет и СМИ

Мужчина под покровом ночи украл толстую утку по неожиданной причине

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Katerina Ulyanova / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником Large-Animal7848 рассказал о своей попытке исправить экосистему, сложившуюся вокруг пруда рядом с его домом. В какой-то момент он начал ежедневно подкармливать местных уток, однако поведение одной из них он нашел совершенно непотребным.

«Одна утка воровала всю еду и потому сильно растолстела! Однажды я даже видел, что она атакует других уток во время кормления. Я решил, что с меня хватит этого дерьма, и придумал гениальный план: похитить толстую утку, чтобы у ее сородичей было больше еды», — написал автор.

Следующей же ночью он взял большую рыболовную сеть и отправился к пруду. К его удаче, толстая утка спала у берега: он подкрался к ней, схватил сетью, положил в пакет и тайком унес домой.

«И что вы думаете? На следующий день я сижу в своем доме, а по нему ковыляет взад и вперед толстая утка. В итоге я позвонил в службу защиты животных, вернул ее в пруд, а другие утки сразу обступили ее, будто встретили своего давно потерянного сородича», — заключил автор.

Ранее девушка завела пару питомцев и стала заложницей дурно пахнущих последствий. По ее словам, их причиной оказалась пара ручных крыс.

    Последние новости

    «Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

    Россиянка описала роды в Бразилии словами «никто такого обращения в РФ не видел»

    Скандальная порнозвезда переспала с 10 тысячами мужчин за 48 часов

    Бойцы ФСБ ликвидировали диверсантов ВСУ в ДНР

    В российском регионе при атаке дрона погибли двое взрослых и ребенок

    Объявлено о крайне тяжелом состоянии российской учительницы после нападения подростка

    Иран предложил США план завершения войны

    Солдаты ВСУ получили просроченную тушенку

    Онколог назвал наиболее уязвимую перед раком группу людей

    Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России после предложения Зеленского о перемирии

    Все новости
