Мужчина под покровом ночи украл толстую утку по неожиданной причине

Пользователь Reddit с ником Large-Animal7848 рассказал о своей попытке исправить экосистему, сложившуюся вокруг пруда рядом с его домом. В какой-то момент он начал ежедневно подкармливать местных уток, однако поведение одной из них он нашел совершенно непотребным.

«Одна утка воровала всю еду и потому сильно растолстела! Однажды я даже видел, что она атакует других уток во время кормления. Я решил, что с меня хватит этого дерьма, и придумал гениальный план: похитить толстую утку, чтобы у ее сородичей было больше еды», — написал автор.

Следующей же ночью он взял большую рыболовную сеть и отправился к пруду. К его удаче, толстая утка спала у берега: он подкрался к ней, схватил сетью, положил в пакет и тайком унес домой.

«И что вы думаете? На следующий день я сижу в своем доме, а по нему ковыляет взад и вперед толстая утка. В итоге я позвонил в службу защиты животных, вернул ее в пруд, а другие утки сразу обступили ее, будто встретили своего давно потерянного сородича», — заключил автор.

