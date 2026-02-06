Реклама

02:40, 6 февраля 2026Интернет и СМИ

Девушка завела пару питомцев и стала заложницей дурно пахнущих последствий

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kirill Kurashov / Shutterstock / Fotodom

Пользовательница Reddit с ником Fuzzy_Sir5379 рассказала, как стала заложницей собственных домашних питомцев. По словам девушки, она решила завести себе пару ручных крыс.

«Я ужасно боялась это делать и часами сидела в интернете: все говорили мне быть осторожной, остерегаться укусов и подготовиться к кровавой бойне между ними. И я была готова к настоящим гладиаторским боям, когда они приехали ко мне. Одна — спокойный "Дон Корлеоне", выглядящий так, будто он сам повидал немало бандитских разборок, а другая — месячный младенец с энергией наркозависимого», — написала девушка.

Высадив питомцев на кровать, она стала ждать конфликта, однако маленькая крыса, вдоволь набегавшись кругами, заприметила рукав толстовки автора, в котором моментально и скрылась. Более опытная крыса последовала ее примеру. Вскоре оба грызуна уже сладко спали в верхней части рукава.

«Они просто превратили мою подмышку в пятизвездочный отель и погрузились в глубокий сон с подергивающимися усами. Я сидела, будто парализованная, так как знала, что если я пошевелюсь хотя бы на дюйм, то разрушу "связь". Так прошло пять часов. Но знаете, что самое ужасное? Запах. Смесь аммиака, старых потных носков и мельчайших капель мочи. К четвертому часу от меня пахло как от мусорного контейнера в зоомагазине», — посетовала девушка.

В итоге ей все же пришлось потревожить крыс, и они в недовольном настроении покинули спонтанную лежанку. Автор же за это время успел пропустить обязательный семинар в вузе.

Ранее другой пользователь Reddit вышел на утреннюю прогулку и обнаружил на мусорном баке глаза животного. Комментаторы сочли, что находка может быть связана с чьим-то питомцем.

