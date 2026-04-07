13:18, 7 апреля 2026Бывший СССР

На Украине заявили о приближении фронта к Славянску

Гармаш: Фронт в ДНР приближается к Славянску и Краматорску
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Фронт в Донецкой Народной Республике (ДНР) приближается к Славянску и Краматорску. Об этом заявил журналист, главный редактор издания «Остров», Сергей Гармаш в интервью Radio NV.

По его словам, в поликлиники и больницы стало поступать меньше детей. Гармаш связал это с возможным вывозом их из городов. Также, отметил журналист, в Славянске и Краматорске аптекари жалуются на сокращение числа посетителей.

«Но пока нельзя говорить о том, что там уже нет жизни. Вы сами сказали, почти все работает. Больницы работают, работает бизнес, транспорт работает. И коммунальщики работают, светло, вода есть», — добавил Гармаш.

10 марта президент России Владимир Путин сообщил, что под контролем Украины остается 15-17 процентов территории ДНР. Данную информацию подтвердил глава республики Денис Пушилин.

