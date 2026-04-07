Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
01:56, 7 апреля 2026

На Западе указали на угрозу для ЕС из-за Украины

TEC: Украине нельзя предоставлять полное членство в ЕС
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aziz Karimov / Globallookpress.com

Украине нельзя предоставлять полноправное членство в Европейском союзе (ЕС), поскольку это поставит под угрозу существование объединения. Такую точку зрения высказало издание The European Conservative (TEC).

«Спор по трубопроводу "Дружба", который длится с начала 2026 года, показывает, насколько уязвима Центральная Европа, когда транзитная страна <…> рассматривает маршруты снабжения как часть политического конфликта», — говорится в материале.

Издание отмечает, что если Украина использует энергетические поставки в качестве «оружия для вымогательства» финансовой помощи еще до того, как стала членом ЕС, то после ее вступления в союз у нее появятся новые инструменты давления.

По мнению TEC, Киев может стать стратегическим партнером Европы, но нельзя позволить ему вступить в ЕС, потому что это является экзистенциональным вопросом для организации.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал страны Евросоюза назвать сроки вступления страны в объединение. Он заявил, что Киев готов к открытию переговорных кластеров по этому вопросу, подчеркнув, что нужно «не терять время».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok