05:04, 7 апреля 2026

Названа частота мастурбации для профилактики рака простаты

Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Marko Aliaksandr / Shutterstock / Fotodom

Риск рака предстательной железы становится ниже, если мастурбировать не менее восьми раз за месяц. Об этом рассказала профессор эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения Лорелей Муччи в беседе с изданием New York Post.

Оптимальным количеством, защищающим от рака простаты, она назвала 21 эякуляцию в месяц. Однако риск становится ниже уже при восьми эякуляциях, заверила профессор. При этом Муччи подчеркнула, что мастурбация не заменяет врача, и главным способом защиты от рака остается медицинское обследование.

Материалы по теме:
Что такое тестостерон: как нехватка мужского гормона влияет на организм
Что такое тестостерон:как нехватка мужского гормона влияет на организм
13 декабря 2023
«Здоровому мужчине секс интересен до старости» От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
«Здоровому мужчине секс интересен до старости»От каких болезней страдают современные мужчины и как их избежать?
19 ноября 2022

По словам эпидемиолога, точно неизвестно, почему эякуляция снижает риск рака предстательной железы. Скорее всего, она помогает выводить вредные вещества, уменьшает воспаление и даже влияет на экспрессию генов в тканях предстательной железы.

Ранее медсестра и специалистка по сексуальному здоровью Сара Мулиндва назвала нормальную продолжительность секса у мужчин старше 65 лет. По ее словам, мужчины старше 65 лет достигают оргазма в среднем за 8,15 минуты.

