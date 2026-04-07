Названа частота мастурбации для профилактики рака простаты

Риск рака предстательной железы становится ниже, если мастурбировать не менее восьми раз за месяц. Об этом рассказала профессор эпидемиологии в Гарвардской школе общественного здравоохранения Лорелей Муччи в беседе с изданием New York Post.

Оптимальным количеством, защищающим от рака простаты, она назвала 21 эякуляцию в месяц. Однако риск становится ниже уже при восьми эякуляциях, заверила профессор. При этом Муччи подчеркнула, что мастурбация не заменяет врача, и главным способом защиты от рака остается медицинское обследование.

По словам эпидемиолога, точно неизвестно, почему эякуляция снижает риск рака предстательной железы. Скорее всего, она помогает выводить вредные вещества, уменьшает воспаление и даже влияет на экспрессию генов в тканях предстательной железы.

Ранее медсестра и специалистка по сексуальному здоровью Сара Мулиндва назвала нормальную продолжительность секса у мужчин старше 65 лет. По ее словам, мужчины старше 65 лет достигают оргазма в среднем за 8,15 минуты.