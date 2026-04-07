12:25, 7 апреля 2026

Опубликованы фото любящих капусту и кабачки пираний

В Приморском океанариуме поселились два вида растительноядных пираний
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Petr Ryabchun / Shutterstock / Fotodom

Два вида растительноядных пираний поселились в экспозиции «Тропический лес» в Приморском океанариуме. Информация об экзотических рыбах и их фотографии опубликованы на сайте научно-просветительского учреждения.

Новые жильцы аквариума — метинис тигровый Metynnis fasciatus и метинис пятнистый Metynnis maculatus — в естественной среде обитают среди зарослей растений в пресноводных водоемах Южной Америки из бассейна реки Амазонки. В длину они обычно достигают не более 15 сантиметров.

Несмотря на то, что эти рыбы относятся к семейству пираньевых, имеющему репутацию кровожадных хищников, их рацион состоит из растений и мелких водных беспозвоночных, пояснили в океанариуме. Зубы метинисов отличаются от челюстей хищных сородичей и предназначены для растирания и перемалывания твердой растительности. По форме они похожи на человеческие коренные зубы.

Начальник отдела содержания пресноводных тропических гидробионтов Артем Баранов рассказал, что метинисы охотно едят пекинскую капусту и кабачки, но при этом не отказываются и от мотыля, мелко нарезанной рыбы или моллюсков.

