Москвичам спрогнозировали погоду на Пасху

Синоптик Леус: Праздник Пасхи принесет в Москву потепление

Погода в праздник Пасхи выдастся для москвичей теплой. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как ожидает синоптик, охватившая столичный регион волна холодов сойдет на нет как раз к воскресенью, 12 апреля. На Пасху в Москве и регионе ожидается потепление. Если в ночные часы столбики термометров еще будут держаться у нулевой отметки (около нуля в Москве и от минус 2 до плюс 2 градусов по области), то днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов в мегаполисе и плюс 9-14 градусов в Подмосковье. Осадков в главный православный праздник метеоролог не предвидит.

Иной прогноз огласил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. По его сведениям, на Пасху в Москве возможен дождь, но небольшой и кратковременный. Несмотря на ощутимое потепление в сравнение с четвергом, на который выпадет пик ненастья, погода в столице тем не менее останется довольно прохладной.