Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:16, 7 апреля 2026

Москвичам спрогнозировали погоду на Пасху

Виктория Клабукова

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Погода в праздник Пасхи выдастся для москвичей теплой. Своим прогнозом с агентством РИА Новости поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Как ожидает синоптик, охватившая столичный регион волна холодов сойдет на нет как раз к воскресенью, 12 апреля. На Пасху в Москве и регионе ожидается потепление. Если в ночные часы столбики термометров еще будут держаться у нулевой отметки (около нуля в Москве и от минус 2 до плюс 2 градусов по области), то днем воздух прогреется до плюс 11-13 градусов в мегаполисе и плюс 9-14 градусов в Подмосковье. Осадков в главный православный праздник метеоролог не предвидит.

Иной прогноз огласил начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков. По его сведениям, на Пасху в Москве возможен дождь, но небольшой и кратковременный. Несмотря на ощутимое потепление в сравнение с четвергом, на который выпадет пик ненастья, погода в столице тем не менее останется довольно прохладной.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok