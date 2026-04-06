Москвичам рассказали о погоде на Пасху

17:54, 6 апреля 2026

Синоптик Цыганков: На Пасху в Москве будет до 11 градусов тепла и облачно
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Кристина Соловьёва / РИА Новости

В воскресенье, 12 апреля, в Москве будет облачная погода с небольшим потеплением. О погоде на Пасху рассказал жителям столицы начальник отдела управления в кризисных ситуациях Росгидромета Анатолий Цыганков, его слова передает АГН «Москва».

Ночью столбики термометров покажут от минус 1 до плюс 4 градусов Цельсия. Небо будет затянуто облаками, возможны небольшие осадки. «В воскресенье днем облачно, небольшой кратковременный дождь, плюс 6-11 градусов», — добавил Цыганков.

К Пасхе, по словам синоптика, в столице ожидается потепление относительно холодного четверга. Однако по сравнению с прошлой неделей погода останется достаточно прохладной, подчеркнул метеоролог.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что четверг, 9 апреля, станет самым холодным днем недели в Москве. Столбики термометров днем не поднимутся выше плюс 2-4 градусов, а ночью опустятся до нуля.

