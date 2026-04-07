Прокуратура раскрыла подробности о семье изрезавшего учительницу российского школьника

РИА: Убивший учительницу в Пермском крае школьник воспитывался в обычной семье

В Пермском крае изрезавший учительницу 17-летний ученик девятого класса воспитывался в обычной семье. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную прокуратуру.

По информации агентства, в прокуратуре рассказали, что данных о проживании и воспитании подозреваемого в неблагоприятных условиях нет.

Собственный источник агентства в правоохранительных органах рассказал, что у подростка оба родителя работают и семья не маргинальная.

О нападении школьника с ножом на учительницу возле школы в Добрянке Пермского края стало известно утром 7 апреля. Учительницу экстренно госпитализировали, из столицы региона вылетела бригада санитарной авиации. Однако спасти женщину не удалось.