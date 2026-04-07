07:26, 7 апреля 2026Россия

Промышленность российского региона оказалась под ударом ВСУ

Губернатор Гусев: После атаки ВСУ на Воронежскую область повреждено предприятие
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Одно из предприятий Воронежской области получило повреждения после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил глава региона Александр Гусев.

По словам губернатора, всего над регионом было уничтожено 16 беспилотников. При падении одного из них загорелся склад неназванного предприятия. Кроме того, оказалось повреждено одно из заводских зданий.

«Пожар на складе уже ликвидирован. Однако обнаружено повреждение технологического сооружения предприятия. Производственный процесс приостановлен», — рассказал чиновник об атаке на промышленность Воронежской области.

Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ атаковали Ленобласть.

    Последние новости

    «Они не хотели, и я сказал: "Пока, пока!"» Трамп распрощался с НАТО. Что стало причиной разрыва?

    Раскрыты детали налета ВСУ на регионы России после предложения Зеленского о перемирии

    Россиянин побывал во Франции и описал местных девушек фразой «не носят нижнее белье»

    Ученик с ножом напал на учительницу около российской школы

    ВСУ уличили в использовании средневековых пыток

    Стало известно о планах Киева сократить финансирование ВСУ

    В деле о майнинге в психбольнице старейшего СИЗО Москвы поставили точку

    Над Ленобластью сбили десятки БПЛА ВСУ после жесткого предупреждения МИД России

    США пригрозили «окончательной точкой» в Иране

    Россиянам назвали дневную норму пасхальных куличей и яиц

    Все новости
