03:15, 7 апреля 2026Мир

Раскрыта истинная цель заявлений Трампа об Иране

Политолог Крайнер: Трамп пытается повлиять на рынки заявлениями об Иране
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Evan Vucci / Reuters

Истинная цель заявлений главы Соединенных Штатов Дональда Трампа в адрес Ирана заключается в том, чтобы укрепить доверие рынка. Такое мнение выразил политолог Алекс Крайнер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, американский лидер апеллирует к самым низким страстям людей, которые ему верят, а это — очень быстро сокращающаяся часть населения. «Мне кажется, намерение Трампа в значительной степени состоит в том, чтобы попытаться вселить уверенность в рынки», — высказался Крайнер.

При этом, считает политолог, попытки Трампа повлиять на рынки остаются тщетными. «И, как мне кажется, в этом и заключается смысл его заявлений об Иране. Но рынки ему не верят. Никто ему не верит», — резюмирует эксперт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что последствия войны США и Ирана можно сравнить с эпидемией коронавируса из-за непредсказуемых результатов боевых действий. По его словам, вовлеченные в конфликт стороны сами «не могут ничего спрогнозировать, а для нас это еще сложнее».

