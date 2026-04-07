Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:18, 7 апреля 2026Мир

Раскрыто число тяжело раненых солдат США в Иране

CBS: Более 370 американских военных пострадали в операции против Ирана
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: Nathan Howard / Reuters

Больше 370 военнослужащих Соединенных Штатов числятся пострадавшими при операции против Ирана. Об этом сообщили журналисты телеканала CBS, ссылаясь на Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США.

Как уточняется по состоянию на понедельник, 373 солдат США получили ранения в боевых действиях. При этом около 330 вернулись к службе.

Подчеркивается, что пятеро считаются тяжело ранеными.

Между тем, Корпус стражей исламской революции (КСИР) распространил данные о том, что в конфликте погибли и пострадали уже более 680 военных США и Израиля.

Ранее американский журналист Такер Карлсон заявил, что война Вашингтона с Тегераном грозит миру «голодом и великой депрессией». По его замечаниям, эти заявления — не паникерство или истерия, а лишь являются математикой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Приговоренный к пожизненному заключению участник теракта в «Крокус Сити Холле» покончил с собой. Он не стал дожидаться апелляции

    Отец Илона Маска сделал заявление о внешности россиян

    Раскрыта истинная цель заявлений Трампа об Иране

    Муж и жена 10 месяцев продержали в рабстве пожилую няню своей дочери

    Мужчины рассказали о самых неловких инцидентах во время секса

    В России жестко ответили на предложение Зеленского

    Женщина заказала картину с самой собой и рассорилась с родным братом

    В Казахстане возмутились ударами Украины по энергетике

    Названы главные причины стремления США к переговорам с Ираном

    Премьер Словакии подтвердил планы посетить Москву на День Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok