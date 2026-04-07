Константинов: Зеленский затягивает переговоры из-за отсутствия личных гарантий

Владимир Зеленский намеренно затягивает переговоры о мире из-за отсутствия личных гарантий безопасности для него и его окружения. Такое мнение высказал глава крымского парламента Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости.

По его словам, если Зеленский не получит нужные ему гарантии, переговорный процесс никогда не сдвинется с мертвой точки. Однако, как отметил Константинов, западные лидеры пока не торопятся ему их предоставлять.

Ранее Зеленский сообщил, что Киев и Вашингтон работают над усилением гарантий безопасности для Украины. Подробности он не привел. Незадолго до этого украинский политик заявил, что гарантии безопасности должны включать передачу Киеву ядерного оружия.