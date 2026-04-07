Раскрыты подробности о застрелившем родителей беглом россиянине

Расстрелявший родителей беглый житель Таганрога был судим за наркотики

В Ростовской области продолжается розыск 32-летнего жителя Таганрога, подозреваемого в расправе над своими родителями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, беглый россиянин ранее был судим по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Сыщики подозревают, что в момент совершения преступления он находился под воздействием веществ. В 2017 году Варшам женился, однако детей в браке не было.

Ранее стало известно, что мужчина расправился с родителями при помощи карабина «Сайга», после чего скрылся с места преступления за рулем иномарки. Он увлекался футболом и интересовался нетрадиционными знакомствами.