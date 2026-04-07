13:10, 7 апреля 2026

Раскрыты подробности о застрелившем родителей беглом россиянине

Расстрелявший родителей беглый житель Таганрога был судим за наркотики
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Ростовской области продолжается розыск 32-летнего жителя Таганрога, подозреваемого в расправе над своими родителями. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, беглый россиянин ранее был судим по статье о незаконном производстве и сбыте наркотиков. Сыщики подозревают, что в момент совершения преступления он находился под воздействием веществ. В 2017 году Варшам женился, однако детей в браке не было.

Ранее стало известно, что мужчина расправился с родителями при помощи карабина «Сайга», после чего скрылся с места преступления за рулем иномарки. Он увлекался футболом и интересовался нетрадиционными знакомствами.

    Последние новости

    На Украине заявили об использовании Россией территории страны НАТО для пролета дронов

    Иран атаковал американскую авианосную группу «Авраам Линкольн»

    Еще в одной стране резко упала добыча газа из-за войны в Иране

    Стали известны подробности платы за проход через Ормузский пролив

    Выгоду от банковского вклада и сдачи квартиры в аренду сравнили

    Российская пловчиха попала в ДТП во Франции

    Рэпера Offset ранили в перестрелке во Флориде

    Samsung снова скопирует Apple

    Раскрыты личности напавших на консульство Израиля в Стамбуле

    Пассажиры запаниковали во время рейса из-за загадочного пара в кабине пилотов

    Все новости
