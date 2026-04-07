Увлекавшийся знакомствами для мужчин россиянин расстрелял родителей

В Таганроге мужчина учинил расправу над родителями

В Таганроге полиция разыскивает 32-летнего местного жителя по имени Варшам, подозреваемого в двойной расправе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, подозреваемый увлекался футболом, состоял в соответствующих чатах, а также интересовался нетрадиционными знакомствами для мужчин. В какой-то момент он вооружился карабином «Сайга» и открыл огонь по родителям. Полученные ими раны оказались несовместимы с жизнью. После этого мужчина сбежал с места преступления на иномарке. Его ищут, мотивы преступления устанавливаются.

