Россиян предупредили о штрафах за кормление голубей

Юрист Жаров: Кормление голубей грозит россиянам штрафом до 5 тысяч рублей

Кормление голубей может обернуться россиянам штрафом, размер которого составит до пяти тысяч рублей. Об этом журналистам ТАСС рассказал адвокат, руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров.

По его словам, в этом случае действительно есть риск привлечения к административной ответственности, но не за сам факт проявления «милосердия» к птицам, а за нарушение санитарно-эпидемиологических норм и правил благоустройства. Он отметил, что массовое скопление птиц во дворах и на детских площадках приводит к загрязнению территории пометом и остатками пищи, а это может привлечь грызунов и создает риск распространения инфекций.

Так, оставленный корм и мусор от него могут быть расценены как несанкционированное размещение отходов. Статья предполагает штраф до трех тысяч рублей, а при повторном нарушении — до пяти тысяч.

Если из-за прикормленных птиц будет повреждено имущество, к примеру, испорчена краска автомобиля или разбит фасад здания, то в этом случае применимы региональные кодексы об административных правонарушениях. В этих ситуациях суммы штрафов могут варьироваться в зависимости от субъекта РФ.

«Если очень хочется покормить птиц, лучше делать это в специально отведенных местах в парках или скверах, где нет прямого запрета, либо использовать кормушки», — посоветовал эксперт.

Ранее россиянам напомнили о штрафах за клумбы во дворе дома. Это связывают с тем, что участок, на котором стоит дом, является собственностью всех жильцов, поэтому для любых посадок нужно получить согласие остальных владельцев через общее собрание.

