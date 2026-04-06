20:34, 6 апреля 2026Экономика

Россиян предупредили о штрафе за клумбы во дворе дома

Бондарь: За самовольную посадку цветов во дворе дома грозит штраф
Александра Качан (Редактор)

Фото: Маргарита Матвеенкова / РИА Новости

Россияне рискуют получить штраф за самовольную посадку цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москва 24».

Специалист напомнил, что участок, на котором стоит дом, является собственностью всех жильцов, поэтому для любых посадок необходимо получить разрешение остальных владельцев через общее собрание. С идеей должны согласиться как минимум 50 процентов владельцев, в противном случае нарушителю придется заплатить не менее пяти тысяч рублей. Сумма варьируется в зависимости от кадастровой стоимости земли и составляет 1-1,5 процента суммы.

Бондарь отметил, что на практике за клумбу или куст штрафом наказывают редко. Чаще всего при наличии жалоб от соседей нарушителя просят убрать растения.

Ранее россиян предупредили о штрафе за уборку в позднее время. По словам эксперта по ЖКХ Сергея Сергеева, за бытовой шум вечером могут оштрафовать на тысячу рублей.

    Последние новости

    «Проблемы появились там, где их не было». К чему приведут переговоры США и Ирана и могут ли они стать новой уловкой Трампа?

    Раскрыт приказ Зеленскому по переговорам с Путиным

    Зеленский обратился с предложением к России

    Трамп назвал свой план по Ирану «самым лучшим в мире»

    Трамп рассказал о просьбе от простых иранцев

    В США были застигнуты врасплох поступком Ирана

    Раскрыт лучший вечерний напиток

    Певицу Славу заподозрили в обмане о скандале в Пензе

    Слова Рубио вызвали «траур» в НАТО

    Дикий койот напал на четырехлетнего ребенка и попал на видео

    Все новости
