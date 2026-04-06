Россиян предупредили о штрафе за клумбы во дворе дома

Россияне рискуют получить штраф за самовольную посадку цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москва 24».
Специалист напомнил, что участок, на котором стоит дом, является собственностью всех жильцов, поэтому для любых посадок необходимо получить разрешение остальных владельцев через общее собрание. С идеей должны согласиться как минимум 50 процентов владельцев, в противном случае нарушителю придется заплатить не менее пяти тысяч рублей. Сумма варьируется в зависимости от кадастровой стоимости земли и составляет 1-1,5 процента суммы.
Бондарь отметил, что на практике за клумбу или куст штрафом наказывают редко. Чаще всего при наличии жалоб от соседей нарушителя просят убрать растения.
