Россиян предупредили о штрафе за клумбы во дворе дома

Бондарь: За самовольную посадку цветов во дворе дома грозит штраф

Россияне рискуют получить штраф за самовольную посадку цветов или деревьев во дворе многоквартирного дома. Об этом предупредил общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в беседе с «Москва 24».

Специалист напомнил, что участок, на котором стоит дом, является собственностью всех жильцов, поэтому для любых посадок необходимо получить разрешение остальных владельцев через общее собрание. С идеей должны согласиться как минимум 50 процентов владельцев, в противном случае нарушителю придется заплатить не менее пяти тысяч рублей. Сумма варьируется в зависимости от кадастровой стоимости земли и составляет 1-1,5 процента суммы.

Бондарь отметил, что на практике за клумбу или куст штрафом наказывают редко. Чаще всего при наличии жалоб от соседей нарушителя просят убрать растения.

