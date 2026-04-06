Россиян предупредили о штрафах за позднюю уборку

Специалист по ЖКХ Сергеев: Вечерняя уборка чревата штрафом до 20 тыс. рублей

Уборка в доме в вечернее время чревата штрафом. Об этом россиян предупредил эксперт по разрешению споров в сфере ЖКХ Сергей Сергеев в разговоре с «Вечерней Москвой».

По словам специалиста, оштрафовать жильцов за позднюю уборку могут в том случае, если шум от бытовых приборов превышает допустимые параметры «режима тишины» и мешает соседям. К «проблемным» бытовым шумам он отнес звуки пылесоса и стиральной машины, шум телевизора, радио или музыки, а также перемещение столов, стульев и других громоздких предметов по полу.

Сергеев уточнил, что в разных регионах страны можно и нельзя шуметь в разное время. Так, в столице это разрешено делать с 7 до 23 часов, при этом собственники обязаны оставлять время для тихого часа с 13 до 15 часов. «Если человек решит устроить уборку в квартире после 23 часов и шум бытовых приборов будет превышать допустимые 45 децибел, соседи вправе обратиться в полицию», — добавил он.

Между тем, подчеркнул эксперт, оштрафовать могут тех, кто убирается каждую ночь и регулярно нарушает покой соседей, невзирая на предупреждения полиции. В таком случае физлицу придется заплатить от 500 до 1000 рублей, должностному лицу — 1000-2000 рублей, а юрлицу — 10000-20000 рублей с возможной приостановкой деятельности на 90 суток.

