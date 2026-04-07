Россиянам раскрыли причины радости от чужих неудач

Психолог Смирнова: Радость от чужих неудач связана с самооценкой

Психолог Татьяна Смирнова раскрыла россиянам причины, по которым человек получает удовлетворение от неудач других. Ее цитируют «Известия».

Специалист объяснила, что причины данного явления связаны с механизмами социальной конкуренции и самооценки. Так, при ошибках соперников человек может ощутить большую уверенность в себе, как будто бы «я не хуже», и безопасность.

При этом Смирнова обратила внимание, что подобная реакция не всегда свидетельствует о скрытой агрессии: в ряде случаев улыбка или смех при чужом провале могут быть автоматической реакцией психики. «Вполне возможно, что это не признак плохого характера, а может возникать как защитная функция психики, как снятие напряжения, а не радость», — уточнила эксперт.

Важно различать здоровую конкуренцию и стремление к чужим неудачам. В первом случае человек ориентируется на собственный рост, а во втором сосредоточен на провалах других. Если чужие ошибки сопровождаются удовлетворением, это может быть тревожным сигналом, подчеркнула Смирнова.

