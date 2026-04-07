18:27, 7 апреля 2026

Россиянам раскрыли причины радости от чужих неудач

Маргарита Сурикова (редактор отдела оперативной информации)

Психолог Татьяна Смирнова раскрыла россиянам причины, по которым человек получает удовлетворение от неудач других. Ее цитируют «Известия».

Специалист объяснила, что причины данного явления связаны с механизмами социальной конкуренции и самооценки. Так, при ошибках соперников человек может ощутить большую уверенность в себе, как будто бы «я не хуже», и безопасность.

При этом Смирнова обратила внимание, что подобная реакция не всегда свидетельствует о скрытой агрессии: в ряде случаев улыбка или смех при чужом провале могут быть автоматической реакцией психики. «Вполне возможно, что это не признак плохого характера, а может возникать как защитная функция психики, как снятие напряжения, а не радость», — уточнила эксперт.

Важно различать здоровую конкуренцию и стремление к чужим неудачам. В первом случае человек ориентируется на собственный рост, а во втором сосредоточен на провалах других. Если чужие ошибки сопровождаются удовлетворением, это может быть тревожным сигналом, подчеркнула Смирнова.

Ранее россиян предупредили о весенней ловушке «последнего шанса». Так, многие люди начинают тратить больше денег и берут кредиты, полагая, что без этих трат им не обойтись.

    Последние новости

    Иран поставил точку в переговорах о перемирии с США

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

    Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

    Названы привычки для профилактики рака и диабета

    Причиной разгона цен на минтай в России назвали жадность

    Все новости
