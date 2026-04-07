Северная Корея восстановит колхозную систему

Ланьков: КНДР решила восстановить и модифицировать колхозную систему

В Северной Корее идет двусмысленная и местами противоречивая реформа сельского хозяйства. Об этом в своем Telegram-канале написал профессор Университета Кунмин в Сеуле Андрей Ланьков.

По его словам, конечная цель реформы состоит в полном восстановлении государственной монополии на торговлю зерном и его распределение. Ланьков напомнил, что раньше кооперативы сдавали зерно государству, которое через карточную систему распределяло его среди населения. Но когда во второй половине 1990-х годов в стране разразился голод, карточную систему парализовало. И основная часть оборота зерна стала осуществляться через рынки. Кроме того, распространились частные рынки, наличие которых власти КНДР никогда официально не признавали, но мирились с их существованием.

Теперь же власти хотят восстановить колхозную систему («систему сельскохозяйственных кооперативов»), но в несколько модифицированном и, как уточнил профессор, более рациональном виде. Главным источником дохода для крестьян вновь становится выдача зерновых по итогам отработанных за год трудодней. Кроме того, «стоимость» трудодня напрямую определяется производственными достижениями того звена, к которому прикреплен крестьянин: в тех звеньях, где собран лучший урожай, выше и выплата за трудодень. Кроме того, введена система стимулов, позволяющая колхозникам получать значительную часть продовольствия, которое было произведено сверх государственного плана.

В то же время власти начали искоренять нелегальные частные поля и огороды, которые на протяжении последних трех десятилетий были важным подспорьем для бедных семей. Кроме того, идет борьба с частной торговлей зерновыми. Формальный запрет на нее ввели еще в 1957 году, то в разные годы его соблюдали с разной строгостью. Сейчас он снова становится реальным. Единственным источником зерна, получаемого населением, должно стать только государство.

Ланьков объяснил, что в приграничных провинциях ежегодные выдачи по трудодням составляют примерно 250–300 килограммов зерна (рис, ячмень и кукуруза).

«По северокорейским меркам это очень неплохо, хотя некоторые крестьяне жалуются, что раньше, когда у них были собственные неофициальные поля, зерна у них было больше», — отметил востоковед.

По итогам 2025 года Россия выдала 36 413 виз гражданам Северной Кореи. Это почти в четыре раза больше, чем годом ранее. Почти все визы получены с образовательными целями.