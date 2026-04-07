09:02, 7 апреля 2026

Стал известен уровень IQ «слишком красивой» 21-летней серийной убийцы

Олег Парамонов
Фото: Kim Jae-Hwan / SOPA Images / LightRocket via Getty Images

Результаты проверки интеллекта серийной убийцы из Сеула, отравившей несколько мужчин на свиданиях, поставили под сомнение версию о ее психопатии. Об этом сообщает издание «Мэиль кенджэ».

21-летнюю Ким Соёнг арестовали 19 февраля. Оказалось, что с декабря 2025 года по февраль 2026-го она напоила трех мужчин смесью седативных веществ. Двоих пострадавших спасти не удалось, третий выжил и обратился в полицию. После ареста девушка прославилась в соцсетях: пользователи сочувствовали ей, утверждая, что она слишком красива, чтобы быть преступницей.

Профессор криминальной психологии Ли Суджон рассказала, что стал известен коэффициент интеллекта (IQ) подсудимой. Он составляет от 70 до 80 баллов, то есть на 20-30 баллов ниже нормы. Это ниже, чем у 90 процентов населения.

Первоначально у Ким Соёнг диагностировали психопатию, однако, по мнению Ли Суджон, при низких умственных способностях сложно осуществить тщательно спланированное преступление. «Сниженный интеллект и психопатические черты — это совершенно разные категории», — заявила она.

Ли Суджон указала на возможное влияние среды, в которой росла девушка. «Ее детские воспоминания сосредоточены на сценах насилия между родителями, она находилась в ненормальной обстановке», — пояснила она. На допросах Ким Соёнг утверждала, что совершила преступления из страха за собственную безопасность.

Уже после ареста правоохранительным органам удалось найти трех ранее неизвестных пострадавших. Ким Соёнг встречалась с ними в период с октября 2025 года по январь 2026 года и дала всем троим отравленный напиток. Они остались живы.

