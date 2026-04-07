18:08, 7 апреля 2026Путешествия

Трап протаранил кабину пилотов дважды за месяц в аэропорту Австралии

Трап дважды врезался в кабину пилотов прибывших в аэропорт Брисбена самолетов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: David Gray / Reuters

Трап дважды за месяц протаранил кабины пилотов прибывших в аэропорт Австралии самолетов. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo.

Первый инцидент произошел 18 июня 2025 года в аэропорту австралийского города Брисбен. В тот день борт авиакомпании Qantas припарковался в нужном месте для высадки пассажиров и ожидал, пока к передней левой двери будет присоединен трап. В момент маневрирования пилоты в кабине заметили, что он вот-вот врежется в самолет. Им удалось связаться с инженером на земле, который нажал кнопку для остановки конструкции, но не успел — ее часть уже протаранила стекло, осколки полетели в сторону второго пилота.

Материалы по теме:
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры: как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
Самое грязное место в самолете и скандальные пассажиры:как живут стюардессы и какими секретами они делятся в сети?
5 сентября 2022
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
Людей по всему миру возмущают мерзкие выходки соседей в самолете. Как вести себя во время рейса, чтобы никого не раздражать?
8 апреля 2025

Чуть больше чем через месяц — 26 июля 2025 года — похожий случай случился с лайнером Fiji Airways. В этот раз пилоты заметили, что трап при маневрировании находится слишком близко к их части самолета, и предположили, что он остановится. Этого не произошло — оборудование врезалось в кабину.

В результате двух инцидентов никто не пострадал, однако руководство аэропорта Брисбена решило ввести новые протоколы безопасности.

Ранее грузовик снес пассажирский трап в российском аэропорту. Инцидент попал на видео.

    Последние новости

    «До них доходит слишком долго». Почему решение устранить Верховного лидера Ирана стало ошибкой и чем это обернется для США?

    В России заблокировали несколько интернет-магазинов для автомобилистов

    Миссию к Луне Artemis II назвали несоразмерно дорогой

    Дети в российском регионе оказались отрезаны от школы потопом

    Раскрыты последствия атаки школы в Запорожской области

    Молдавия захотела повторить опыт Грузии и Украины при выходе из СНГ

    В Литве раскопали захоронение советских солдат

    Исключенный из реестра иноагентов блогер рассказал о «влажных иллюзиях» Дудя

    Мужчина изнасиловал россиянку и скрылся за границей

    Мужская сборная России по водному поло вернулась на международную арену спустя четыре года

    Все новости
