Трап протаранил кабину пилотов дважды за месяц в аэропорту Австралии

Трап дважды врезался в кабину пилотов прибывших в аэропорт Брисбена самолетов

Трап дважды за месяц протаранил кабины пилотов прибывших в аэропорт Австралии самолетов. Об этом пишет издание Paddle Your Own Kanoo.

Первый инцидент произошел 18 июня 2025 года в аэропорту австралийского города Брисбен. В тот день борт авиакомпании Qantas припарковался в нужном месте для высадки пассажиров и ожидал, пока к передней левой двери будет присоединен трап. В момент маневрирования пилоты в кабине заметили, что он вот-вот врежется в самолет. Им удалось связаться с инженером на земле, который нажал кнопку для остановки конструкции, но не успел — ее часть уже протаранила стекло, осколки полетели в сторону второго пилота.

Чуть больше чем через месяц — 26 июля 2025 года — похожий случай случился с лайнером Fiji Airways. В этот раз пилоты заметили, что трап при маневрировании находится слишком близко к их части самолета, и предположили, что он остановится. Этого не произошло — оборудование врезалось в кабину.

В результате двух инцидентов никто не пострадал, однако руководство аэропорта Брисбена решило ввести новые протоколы безопасности.

Ранее грузовик снес пассажирский трап в российском аэропорту. Инцидент попал на видео.