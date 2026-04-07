Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Левчук попросил не менять его, чтобы не воевать за режим украинского лидера Владимира Зеленского. О заявлении бойца об обмене и готовности снова пойти в бой сообщает ТАСС.
«На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского», — заявил военный.
Он добавил, что российские подразделения хорошо относятся к нему, как и к остальным пленным.
Ранее пленный боец 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ Богдан Крысак пожаловался на канадский сухпаек. По его словам, в нем нечего есть, поскольку тот содержит одни сладости.