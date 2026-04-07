Пленный боец ВСУ Левчук попросил не менять его, чтобы не воевать за Зеленского

Пленный боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслан Левчук попросил не менять его, чтобы не воевать за режим украинского лидера Владимира Зеленского. О заявлении бойца об обмене и готовности снова пойти в бой сообщает ТАСС.

«На обмен не хочу, потому что не хочу воевать за режим Зеленского», — заявил военный.

Он добавил, что российские подразделения хорошо относятся к нему, как и к остальным пленным.

Ранее пленный боец 425-го штурмового полка «Скала» ВСУ Богдан Крысак пожаловался на канадский сухпаек. По его словам, в нем нечего есть, поскольку тот содержит одни сладости.