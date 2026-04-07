11:32, 7 апреля 2026Авто

Ушедший из России автогигант отзовет больше 400 тысяч машин

Reuters: Ford отзовет в США больше 422 тысяч автомобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Компания Ford Motor отзовет в США 422 613 автомобилей. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения.

Причиной такого решения стали проблемы со стеклоочистителями, которые могут выходить из строя. Отзыву подлежат внедорожники Lincoln Navigator и Ford Expedition, а также некоторые пикапы серии F.

В конце марта стало известно, что компания Ford решила отозвать в США 254 640 внедорожников из-за проблем с программным обеспечением. Сообщалось, что владельцы этих автомобилей могут столкнуться с отказом видеокамер заднего вида и некоторых других функций.

Кроме того, в феврале Ford Motor объявил об отзыве почти 4,4 миллиона автомобилей, включая некоторые из своих самых продаваемых пикапов F-Series и популярных внедорожников, из-за выявленного риска программных сбоев, которые могут повредить исправной работе задних фонарей, поворотников, а также тормозов прицепов.

