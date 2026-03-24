11:32, 24 марта 2026Авто

Покинувший Россию автогигант отзовет больше четверти миллиона машин

Reuters: Ford решил отозвать больше 250 тысяч внедорожников
Кирилл Луцюк

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Компания Ford отзовет в США 254 640 внедорожников из-за проблем с программным обеспечением. Об этом со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения Соединенных Штатов сообщило Reuters.

Оказалось, что владельцы этих автомобилей могут столкнуться с отказом видеокамер заднего вида и некоторых других функций. Неожиданная перезагрузка программного обеспечения чревата выходом из строя систем предотвращения столкновений, удержания полосы движения и контроля слепых зон.

Отозвать планируется внедорожники Lincoln Navigator, Lincoln Nautilus, Lincoln Aviator и Ford Explorer.

В конце февраля стало известно о планах Ford Motor отозвать почти 4,4 миллиона автомобилей, включая некоторые из своих самых продаваемых пикапов F-Series и популярных внедорожников. Тогда речь шла о программных сбоях, которые могут навредить исправной работе задних фонарей, поворотников, а также тормозов прицепов.

