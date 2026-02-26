Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей

Bloomberg: Компания Ford отзовет больше четырех миллионов автомобилей

Автогигант Ford Motor отзовет почти 4,4 миллиона автомобилей, включая некоторые из своих самых продаваемых пикапов F-Series и популярных внедорожников. Об этом сообщило Вloomberg со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Причиной масштабного отзыва стали программные сбои, которые могут повредить исправной работе задних фонарей, поворотников, а также тормозов прицепов. Это нарушает федеральные стандарты безопасности и может сделать автомобиль менее заметным для других участников дорожного движения.

Компания пообещала, что выпустит обновление программного обеспечения, которое должно устранить проблему. Последняя затронула ряд ключевых продуктов Ford, включая некоторые пикапы F-150 2021-2026 модельных годов, а также внедорожники Expedition и пикапы Ranger и Maverick.

В начале февраля Ford Motor заявила о рекордном за всю ее историю квартальном убытке. Оказалось, что в IV квартале 2025 года чистый убыток этого автогиганта достиг 11,1 миллиарда долларов после существенных ранее объявленных списаний в рамках программ по разработке электромобилей.