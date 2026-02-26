Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
Все
17:45, 26 февраля 2026Авто

Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей

Bloomberg: Компания Ford отзовет больше четырех миллионов автомобилей
Кирилл Луцюк

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Автогигант Ford Motor отзовет почти 4,4 миллиона автомобилей, включая некоторые из своих самых продаваемых пикапов F-Series и популярных внедорожников. Об этом сообщило Вloomberg со ссылкой на Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) США.

Причиной масштабного отзыва стали программные сбои, которые могут повредить исправной работе задних фонарей, поворотников, а также тормозов прицепов. Это нарушает федеральные стандарты безопасности и может сделать автомобиль менее заметным для других участников дорожного движения.

Компания пообещала, что выпустит обновление программного обеспечения, которое должно устранить проблему. Последняя затронула ряд ключевых продуктов Ford, включая некоторые пикапы F-150 2021-2026 модельных годов, а также внедорожники Expedition и пикапы Ranger и Maverick.

В начале февраля Ford Motor заявила о рекордном за всю ее историю квартальном убытке. Оказалось, что в IV квартале 2025 года чистый убыток этого автогиганта достиг 11,1 миллиарда долларов после существенных ранее объявленных списаний в рамках программ по разработке электромобилей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши призвал готовиться к войне

    В России началось «контрнаступление наличных»

    В НАТО испугались захвата Россией «самого опасного» места Земли

    Загадочной смертью обернулась кража 150 флаконов сексуального возбудителя в Москве

    Ушедший из России автогигант отзовет миллионы автомобилей

    Курс доллара в России вырос

    Председатель СПЧ призвал разобраться со словами Довлатова про СССР

    Популярный препарат для похудения связали со снижением риска проблем с сердцем

    Ким Чен Ын с дочерью в парных образах посетили военный парад

    У бывшего прокурора российского региона изъяли имущество на сотни миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok