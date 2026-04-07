В Госдуме призвали ударить по зданию Рады после заявления о готовности воевать еще 10 лет

Депутат Журавлев призвал ударить по зданию Рады, чтобы охладить пыл депутатов

Депутатов Верховной Рады нужно усмирить, ударив ракетой «Кинжал» по зданию украинского парламента. Об этом заявил заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев, чьи слова приводит News.ru.

Так парламентарий ответил на заявление главы комитета Рады по вопросам внешней политики Алексея Мережко, что ВСУ якобы готовы воевать еще 10 лет. По словам Журавлева, подобные высказывания позволяют себе те, кто не подъезжал ближе чем на 100 километров к линии фронта.

«Чтобы слегка охладить пыл таких депутатов, надо хоть раз во время заседания шлепнуть "Кинжалом" прямо через стеклянный купол Верховной Рады», — сказал парламентарий, добавив, что приличных людей там уже нет.

Мережко ранее, заявляя о готовности Украины вести боевые действия еще 10 лет, отметил, что главной проблемой Вооруженных сил Украины остается то, что украинские граждане воспринимают службу как «билет в один конец».