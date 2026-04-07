Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:37, 7 апреля 2026

В Казахстане возмутились ударами Украины по энергетике

В Казахстане заявили, что Украина перешли красные линии атакой на КТК
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Украина перешла красные линии, атаковав объекты Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). С таким обвинением в интервью RT выступил бывший советник министра энергетики Казахстана Олжас Байдильдинов.

«Атака ВСУ на объекты КТК показывает: красные линии пройдены и присутствие там международных компаний никого не останавливает», — сказал он.

По его словам, ущерб от украинских ударов превысил два миллиарда долларов. Экс-советник подчеркнул, что Казахстан неоднократно заявлял о своем нейтралитете в контексте украинского конфликта, однако для Киева «это не является стоп-словом».

Ранее о «пересечении опасной черты» Украиной из-за ударов по КТК сообщила итальянская газета L'AntiDiplomatico. В статье указывается, что удар был нанесен в сложный для глобальной энергосистемы момент, когда мировые поставки находятся под угрозой из-за конфликта на Ближнем Востоке.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok